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Коммерческая недвижимость в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

Сигетсентмиклош
6
Дунаваршань
5
13 объектов найдено
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 322 м²
€315,303
в месяц
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Коммерческая в Тёкёль, Венгрия
Коммерческая
Тёкёль, Венгрия
Площадь 250 м²
€775,767
в месяц
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Коммерческая 2 ванных в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Сигетсентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€257,713
в месяц
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 49 м²
€34,186
в месяц
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 800 м²
€367,898
в месяц
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Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 99 м²
€165,663
в месяц
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Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 320 м²
€289,269
в месяц
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Коммерческая в Дунахарасти, Венгрия
Коммерческая
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 55 м²
€78,629
в месяц
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 640 м²
€1,68 млн
в месяц
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Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 140 м²
€258,518
в месяц
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Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 68 м²
€149,894
в месяц
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 48 000 м²
€2,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Дунаваршань, Венгрия
Коммерческая
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 680 м²
€854,659
в месяц
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