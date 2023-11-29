Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Szentendrei jaras

Коммерческая недвижимость в Szentendrei jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Пилишсенткерест, Венгрия
Коммерческая
Пилишсенткерест, Венгрия
Площадь 928 м²
€1,71 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Dunabogdany, Венгрия
Коммерческая
Dunabogdany, Венгрия
Площадь 369 м²
€576,593
Оставить заявку
Коммерческая 22 ванных в Вишеград, Венгрия
Коммерческая 22 ванных
Вишеград, Венгрия
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 750 м²
€3,95 млн
Оставить заявку
Коммерческая 2 ванных в Сентендре, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Сентендре, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
€445,135
Оставить заявку
Коммерческая в Szigetmonostor, Венгрия
Коммерческая
Szigetmonostor, Венгрия
Площадь 230 м²
€131,697
Оставить заявку
Коммерческая в Сентендре, Венгрия
Коммерческая
Сентендре, Венгрия
Площадь 520 м²
€1,71 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти