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Коммерческая недвижимость в Siofoki jaras, Венгрия

Шиофок
5
13 объектов найдено
Коммерческая в Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
Площадь 110 м²
€378,113
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Коммерческая в Шом, Венгрия
Коммерческая
Шом, Венгрия
Площадь 34 м²
€50,885
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 339 м²
€2,64 млн
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 132 м²
€391,421
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 314 м²
€365,066
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 70 м²
€141,351
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€913,317
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 390 м²
€944,092
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Коммерческая в Szolad, Венгрия
Коммерческая
Szolad, Венгрия
Площадь 480 м²
€1,16 млн
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 320 м²
€152,104
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 604 м²
€629,394
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Коммерческая в Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
Площадь 220 м²
€314,697
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Коммерческая в Бальваньош, Венгрия
Коммерческая
Бальваньош, Венгрия
Площадь 180 м²
€170,461
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