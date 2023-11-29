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Коммерческая недвижимость в Эстергом, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 266 м²
€613,227
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Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 3 360 м²
€3,47 млн
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Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 2 450 м²
€2,36 млн
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