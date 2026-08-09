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Квартиры в Центральной Венгрии, Венгрия

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Будапешт
54
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68 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 6/7
Пентхаус рядом с площадью Бакатс - 76 м2 Квартира + 40 м2 Панорамная терраса + 2 парковочных…
$672,314
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Квартира 5 комнат в Будапешт, Венгрия
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Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Расположенная в тихом конце улицы Мураньи, всего в нескольких минутах ходьбы от Варослигета,…
$293,514
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
На продажу предлагается ухоженная квартира площадью около 35 м², расположенная в 7 районе Бу…
$196,483
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TekceTekce
Кондо 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7
Прекрасная панорама на мосты Будапешта, реку и замок в здании с безопасностью и благополучие…
$561,681
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Квартира 3 комнаты в Центральная Венгрия, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Центральная Венгрия, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Просторная 3-комнатная квартира продаётся в самом сердце Эржебетвароша (1071 Будапешт), прям…
$277,776
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
На продажу предлагается стильная, полностью отремонтированная квартира в оживлённом 7-м райо…
$260,338
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Продаётся светлая и уютная 2 комнатная квартира площадью 56 м² с террасой, расположенная на …
$307,930
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается просторная квартира площадью около 77 м², расположенная в популярном…
$262,335
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/6
5 район, исторический центр, около пешеходной ул. Ваци и набережной Дуная, в прекрасном исто…
$1,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Unique Rooftop Project in the Heart of Budapest – Jókai Street 10 New Apartments, Expecte…
$275,613
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Отремонтированная квартира близко от центра Будапешта Редкая возможность приобрести светл…
$293,514
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Агентство
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
В 1051 Будапешт предлагается к продаже недавно отремонтированная, полностью меблированная кв…
$869,231
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
В Будапештском районе VI на улице Йокай 10, где строятся 6 эксклюзивных новых квартир в рамк…
$318,968
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$199,633
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В престижном историческом районе Palotanegyed (1081 Будапешт) предлагается к продаже эксклюз…
$692,450
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Студия 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Студия 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
На продажу предлагается отремонтированная 2-комнатная квартира площадью около 44 м², располо…
$206,947
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$216,954
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$272,787
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Просторная и представительная квартира в классическом буржуазном стиле предлагается к продаж…
$963,078
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
Полностью отремонтированная, готовая кирпичная квартира площадью 52 м2 в отличном месте в Бу…
$255,240
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$190,298
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 2
Хорошая планировка, идеальное расположение, современные вибрации. Мы предлагаем панорамную к…
$772,311
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
7 район, исторический центр, на бульварном кольце Эржебет, напротив отеля Босколо, в историч…
$375,258
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
В историческом центре Будапешта предлагается к продаже эксклюзивная квартира площадью 83 м²,…
$677,151
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/6
Исторический центр Будапешта, дом расположен на границе 5-го и 6-го районов. В пешей доступн…
$711,238
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
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Пентхаус 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 9/9
Идеально расположенная на 9-м этаже резиденций, современный шедевр, эта квартира в пентхаусе…
$3,11 млн
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
В районе Буда (1021 Будапешт) предлагается полностью отремонтированная и уютная квартира пло…
$279,476
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Fully Renovated, Move-in Ready 52 m² Brick Apartment in Excellent Location near Örs vezér te…
$252,645
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Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
🏠 Описание объекта В закрытом жилом комплексе высокого уровня в 10-м районе Будапешта (Kőbán…
$464,091
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Типы недвижимости в Центральной Венгрии

пентхаусы
кондо
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Венгрии, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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