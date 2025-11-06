Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Будапеште, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 8 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Well-maintained three-storey family house for sale, in the green residential area of Rákossz…
$539,742
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Detached Family Home with Excellent Location – Budapest, District XVI., Főhadnagy Street …
$528,258
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Industrial and Residential Property for Sale – District XVI, Budapest Located just 200 me…
$803,871
