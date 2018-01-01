  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция

Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция

Thivon, Греция
от
€297,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:

  • 1 — кладовые комнаты, техническое помещение
  • 2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры
  • 5 — общий сад на крыше

Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.

Особенности квартир

Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 150 м
  • Площадь Эставроненос - 450 м
  • Станция метро Эгалео - 450 м
  • Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м
  • Спортивный центр - 900 м
  • Парк Бараутадико - 900 м
  • Футбольный стадион Эгалео - 1 км
  • ИКЕА - 1.3 км
  • Университет Западной Аттики - 1,5 км
  • Торговый центр River West - 1,4 км
  • Больница - 1,9 км
  • Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км
  • Торговый центр Village Park - 2,4 км
  • Ботанический сад Диомида - 4,4 км
  • Порт Пирей - 6,2 км
  • Центр Афин - 7,5 км
  • Международный аэропорт Афин - 26 км
Местонахождение новостройки
Thivon, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция
Skra, Греция
от
€422,000
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€900,000
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
Жилой комплекс Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция
Municipality of Ermionida, Греция
от
€760,500
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
от
€333,200
Вы просматриваете
Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция
Thivon, Греция
от
€297,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Отопительный насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем Электрические рулонные жалюзи Установка сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Новый лифт с системой разблокировки Расположение и объекты поблизости 100 м - Станция метро “Каллифея” 650 м - Площадь “Даваки” 1 км - Университет “Харокопио” 4 км - Площадь “Синтагма” 5 км - Пирей
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Увы, Греция
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Municipality of Thira, Греция
от
€428,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров Тира - 10 минут Международный аэропорт - 5 минут езды Пиргос - 10 минут
Realting.com
Перейти