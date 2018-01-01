Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция

Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:
Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.Особенности квартир
Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.Расположение и объекты поблизости