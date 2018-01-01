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Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция

2 2, Греция
от
€250,000
;
6
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловые насосы
  • Сантехника Grohe
  • Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на юго-западе Афин, в спокойном районе, рядом со станцией метро.

  • Станция метро - 1 км
  • Университет - 700 метров
  • Магазины и рестораны - 1 км
  • Школа - 1 км
  • Аэропорт - 43 км
Местонахождение новостройки
2 2, Греция

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Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция
2 2, Греция
от
€250,000
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