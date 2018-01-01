Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция

Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах!
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые квартиры имеют вид на море.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин.
Станция метро - 1,2 км
Центр Глифады - 3 км
Магазины и рестораны - 150 метров
Школа - 200 метров
Аэропорт - 26,5 км
Больница - 1 км
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Центральная антенна
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленой спокойном районе, рядом с центром Афин.
Парк - 350 метров
Супермаркет - 1 км
Начальная школа - 500 метров
Аптека - 450 метров