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Квартиры в Weil der Stadt, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом в Weil der Stadt, Германия
Квартира 2 комнаты с балконом
Weil der Stadt, Германия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
€320,000
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