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Магазины в Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen, Германия

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1 объект найдено
Магазин в Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
€4,20 млн
в месяц
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