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Отели в Neu-Isenburg, Германия

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1 объект найдено
Отель 1 050 м² в Neu-Isenburg, Германия
Отель 1 050 м²
Neu-Isenburg, Германия
Число комнат 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,48 млн
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ESTATE-SERVICE24
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