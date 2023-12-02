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Квартиры в Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch Steinenbronn, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Steinenbronn, Германия
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
€350,500
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch Steinenbronn, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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