Квартира в новостройке Moma Liv

Чугурети - Старый Тбилиси
Местоположение Обзор
Чугурети - один из самых исторических районов Тбилиси, известный своими немецкими поселениями 19-го века и богатым культурным наследием. Давид Агхмашенебелли Авеню, наряду с многочисленными художественными пространствами, галереями и творческими площадками, определяет характер района. Здесь история естественным образом сочетается с современной городской жизнью, создавая отличительную и яркую среду.
Архитектурная концепция
Проект отличается современным архитектурным дизайном в сочетании с высококачественными материалами, создавая сильную и выразительную городскую идентичность. Каждый элемент тщательно продуман, чтобы подчеркнуть стиль и престиж этой клубной резиденции в самом сердце Тбилиси. Квартиры поставляются в соответствии с премиальными международными стандартами, обеспечивая исключительное качество и изысканную эстетику во всех деталях. Также доступен полный сервис отделки под ключ, предлагающий полное, готовое к жизни решение с комфортом и элегантностью.
Удобства и инфраструктура
Бассейн-частный бассейн оборудован системой очистки воды премиум-класса.
Фитнес и SPA Оздоровительный комплекс исключительно для жителей.
Комфортное и функциональное рабочее пространство в резиденции.
Просторная парковка с дополнительными вариантами хранения.
Дворец 1000 м2 благоустроенного двора, предназначенного для комфортного семейного проживания.
Concierge Service – профессиональный консьерж для удобства и безопасности жителей.
Типы квартир и цены
Стартовая цена от $2,920 за м2
2-комнатные апартаменты 53,7 - 100,7 м2 От $175 599 От $3 020 за м2
3-комнатные апартаменты 91,2 - 164,4 м2 От $321 024 От $3 120 за м2
4-комнатные апартаменты 220,2 м2 От $642 984 От $2 920 за м2
Дата завершения первой половины 2026 года.