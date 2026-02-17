Квартира в новостройке Moma Liv

Чугурети - Старый Тбилиси

Местоположение Обзор

Чугурети - один из самых исторических районов Тбилиси, известный своими немецкими поселениями 19-го века и богатым культурным наследием. Давид Агхмашенебелли Авеню, наряду с многочисленными художественными пространствами, галереями и творческими площадками, определяет характер района. Здесь история естественным образом сочетается с современной городской жизнью, создавая отличительную и яркую среду.

Архитектурная концепция

Проект отличается современным архитектурным дизайном в сочетании с высококачественными материалами, создавая сильную и выразительную городскую идентичность. Каждый элемент тщательно продуман, чтобы подчеркнуть стиль и престиж этой клубной резиденции в самом сердце Тбилиси. Квартиры поставляются в соответствии с премиальными международными стандартами, обеспечивая исключительное качество и изысканную эстетику во всех деталях. Также доступен полный сервис отделки под ключ, предлагающий полное, готовое к жизни решение с комфортом и элегантностью.

Удобства и инфраструктура

Бассейн-частный бассейн оборудован системой очистки воды премиум-класса.

Фитнес и SPA Оздоровительный комплекс исключительно для жителей.

Комфортное и функциональное рабочее пространство в резиденции.

Просторная парковка с дополнительными вариантами хранения.

Дворец 1000 м2 благоустроенного двора, предназначенного для комфортного семейного проживания.

Concierge Service – профессиональный консьерж для удобства и безопасности жителей.

Типы квартир и цены

Стартовая цена от $2,920 за м2

2-комнатные апартаменты 53,7 - 100,7 м2 От $175 599 От $3 020 за м2

3-комнатные апартаменты 91,2 - 164,4 м2 От $321 024 От $3 120 за м2

4-комнатные апартаменты 220,2 м2 От $642 984 От $2 920 за м2

Дата завершения первой половины 2026 года.