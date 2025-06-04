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Жильё в Вильнёве-Сене-Жорже, Франция

квартиры
74
74 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$344,918
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 5
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$278,066
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$303,268
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$311,077
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$257,468
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$288,950
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$324,093
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$228,861
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$189,954
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$387,870
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$299,362
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$194,532
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$263,190
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$262,046
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 5
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$254,035
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$344,918
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$313,681
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$338,714
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$303,240
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$376,155
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$304,569
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$280,354
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$274,633
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 4
Площадь 68 м²
Этаж 4
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$337,108
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Квартира 5 спален в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 5 спален
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 5
Площадь 89 м²
Этаж 4
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$346,724
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$300,665
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$251,204
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$281,499
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$295,458
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-Сен-Жорж, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Обещание заново изобретенной соседской жизни между природой и местными услугами. Вильнёв-Сен…
$301,967
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