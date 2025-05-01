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Жильё в Вильнёве-ле-Руа, Франция

1 объект найдено
Замок 35 комнат в Вильнёв-ле-Руа, Франция
Замок 35 комнат
Вильнёв-ле-Руа, Франция
Число комнат 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
$13,84 млн
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