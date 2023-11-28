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Жильё в Versailles, Франция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Plaisir, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Замок в Версаль, Франция
Замок
Версаль, Франция
Площадь 1 100 м²
Версаль, 30 минут от Парижа (19 км) Исторический замок начала XIX века на территории…
€9,80 млн
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Параметры недвижимости в Versailles, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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