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Квартиры в Воклюз, Франция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 4 комнаты
Avignon, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
€335,000
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Квартира 2 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 2 комнаты
Avignon, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
€214,000
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Квартира 2 комнаты с интернетом, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy в Fontaine-de-Vaucluse, Франция
Квартира 2 комнаты с интернетом, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy
Fontaine-de-Vaucluse, Франция
Комнаты 2
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Воклюз, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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