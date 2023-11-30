Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Воклюз

Жильё в Воклюз, Франция

Avignon
6
6 объектов найдено
Дом 10 комнат с кондиционером, с бассейном, с интернетом в Le Thor, Франция
Дом 10 комнат с кондиционером, с бассейном, с интернетом
Le Thor, Франция
Комнаты 10
Площадь 580 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 6 комнат с кондиционером, с интернетом, с сауной в Avignon, Франция
Дом 6 комнат с кондиционером, с интернетом, с сауной
Avignon, Франция
Комнаты 6
Площадь 341 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 4 комнаты
Avignon, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
€335,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 2 комнаты
Avignon, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
€214,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с интернетом, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy в Fontaine-de-Vaucluse, Франция
Квартира 2 комнаты с интернетом, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy
Fontaine-de-Vaucluse, Франция
Комнаты 2
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном в Avignon, Франция
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Avignon, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…
€895,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Воклюз

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Воклюз, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти