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Жильё в Rambouillet, Франция

квартиры
22
22 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 2 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$697,224
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Квартира 2 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 2 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$794,261
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Квартира 1 спальня в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 1 спальня
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
| Апартаменты
$474,428
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
| Апартаменты
$862,576
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Квартира 5 спален в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 5 спален
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 5
Площадь 136 м²
| Апартаменты
$953,777
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 127 м²
| Апартаменты
$998,748
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Квартира 3 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 3 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
| Апартаменты
$839,232
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Квартира 3 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 3 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 119 м²
| Апартаменты
$840,148
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 107 м²
| Апартаменты
$869,442
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
| Апартаменты
$822,640
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Квартира 3 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 3 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
| Апартаменты
$866,352
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 111 м²
| Апартаменты
$883,059
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
| Апартаменты
$839,232
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Квартира 3 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 3 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
| Апартаменты
$873,447
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
| Апартаменты
$912,010
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
| Апартаменты
$912,010
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Квартира 3 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 3 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
| Апартаменты
$862,576
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 105 м²
| Апартаменты
$853,879
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Квартира 2 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 2 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$697,224
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Квартира 5 спален в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 5 спален
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 5
Площадь 132 м²
| Апартаменты
$1,05 млн
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
| Апартаменты
$804,445
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Квартира 4 спальни в Жуар-Понтшартрен, Франция
Квартира 4 спальни
Жуар-Понтшартрен, Франция
Количество спален 4
Площадь 107 м²
| Апартаменты
$903,542
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Параметры недвижимости в Rambouillet, Франция

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