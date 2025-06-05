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Жильё в Кемпере, Франция

квартиры
89
89 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,021
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$318,676
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$236,309
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$297,231
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$183,265
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Квартира 1 спальня в Кемпер, Франция
Квартира 1 спальня
Кемпер, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$240,953
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,520
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$224,972
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,557
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$250,925
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$223,606
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$239,041
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$226,474
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$218,825
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$224,289
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$231,938
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$223,060
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$224,835
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$198,063
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$238,768
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$247,009
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$292,313
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$192,371
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$305,426
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$241,090
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$221,967
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$224,699
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$225,108
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$253,839
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$233,304
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Параметры недвижимости в Кемпере, Франция

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