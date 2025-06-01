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Квартиры с гаражом в Париже, Франция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Квартира в 15 мин. от Парижа.                                                               …
$470,728
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Париже, Франция

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