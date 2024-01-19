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Таунхаусы в New Aquitaine, Франция

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3 объекта найдено
Таунхаус с мебелью, в центре города, с садом в Биарриц, Франция
Таунхаус с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
€995,000
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Таунхаус с мебелью, с садом, у моря в Биарриц, Франция
Таунхаус с мебелью, с садом, у моря
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
€1,53 млн
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Таунхаус в центре города, с инфраструктурой в Биарриц, Франция
Таунхаус в центре города, с инфраструктурой
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…
€900,000
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Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

у моря
недорогая
элитная
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