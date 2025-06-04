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Жильё в Metz, Франция

квартиры
39
39 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$136,595
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$199,201
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
| Студия
$127,261
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Квартира 3 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 3 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$229,707
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Квартира 2 спальни в Мец, Франция
Квартира 2 спальни
Мец, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$439,949
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Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$131,814
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Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$131,359
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Квартира 2 спальни в Мец, Франция
Квартира 2 спальни
Мец, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$389,865
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$193,509
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Студия
$152,531
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$201,478
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$193,509
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Квартира 2 спальни в Мец, Франция
Квартира 2 спальни
Мец, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$191,233
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$201,478
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Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
| Апартаменты
$130,220
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
| Студия
$111,894
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$180,988
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Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$129,765
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
| Студия
$107,569
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Квартира 2 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 2 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$180,988
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Студия
$141,831
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Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$144,221
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Квартира 1 спальня в Мец, Франция
Квартира 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
| Апартаменты
$133,180
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Квартира 3 спальни в Мец, Франция
Квартира 3 спальни
Мец, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$500,279
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
| Студия
$113,829
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Квартира 3 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 3 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,520
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Квартира 3 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 3 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$284,573
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Студия
$138,644
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Квартира 3 спальни в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 3 спальни
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$245,871
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Квартира 2 спальни в Мец, Франция
Квартира 2 спальни
Мец, Франция
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$211,608
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Параметры недвижимости в Metz, Франция

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