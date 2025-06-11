Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Луара
  4. Жилая

Жильё в Луаре, Франция

Saint Etienne
49
Роан
16
65 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$216,868
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$170,474
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$429,193
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$264,342
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$176,947
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$161,842
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$210,395
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Montagny, Франция
Квартира 1 спальня
Montagny, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$232,598
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
| Апартаменты
$231,973
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$166,159
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$168,316
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$179,106
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$154,290
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$173,711
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$490,137
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$167,237
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$159,684
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$233,053
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$224,421
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$167,237
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$173,711
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$529,317
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$536,704
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$213,632
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$523,944
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$229,816
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$175,868
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Montagny, Франция
Квартира 1 спальня
Montagny, Франция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$391,788
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$219,027
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$270,817
Оставить заявку

Типы недвижимости в Луаре

квартиры

Параметры недвижимости в Луаре, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти