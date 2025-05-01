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Жильё в Ла-Трините, Франция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ла-Трините, Франция
Квартира 3 комнаты
Ла-Трините, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
$426,896
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