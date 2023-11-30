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Пентхаусы в Иль-де-Франс, Франция

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7 объектов найдено
Пентхаус с мебелью, с гаражом, в центре города в Париж, Франция
Пентхаус с мебелью, с гаражом, в центре города
Париж, Франция
Площадь 8 м²
Роскошный двухэтажный пентхаус, расположенный в самом сердце Парижа, может похвастаться изу…
€45,00 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, в центре города, с инфраструктурой в Париж, Франция
Пентхаус 3 спальни с мебелью, в центре города, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 228 м²
Роскошный пентхаус с видом на Эйфелеву башню находится в Париже. Жилая площадь квартиры зани…
€2,98 млн
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Пентхаус 4 спальни с интернетом, с отоплением, с общественным бассейном в Париж, Франция
Пентхаус 4 спальни с интернетом, с отоплением, с общественным бассейном
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Эти роскошные апартаменты находятся в престижном доме в одном из элитных районов Парижа. 
€23,00 млн
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Пентхаус 9 спален в центре города, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie в Париж, Франция
Пентхаус 9 спален в центре города, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Париж, Франция
Количество спален 9
Площадь 1 054 м²
Роскошный дуплекс с потрясающими видами на Эйфелеву башню в Париже. Апартаменты располагаютс…
€32,00 млн
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Пентхаус 3 спальни в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Париж, Франция
Пентхаус 3 спальни в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Прекрасный пентхаус с террасами с видом на Эйфелеву башню расположен в престижном районе Па…
€1,60 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Париж, Франция
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Исключительный пентхаус с видом на Эйфелеву башню находится в Париже. Жилая площадь составля…
€4,98 млн
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Пентхаус 2 спальни в центре города, с инфраструктурой в Париж, Франция
Пентхаус 2 спальни в центре города, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на город расположен на четвертом этаже дома постр…
€1,28 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

недорогая
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