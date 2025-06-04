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Жильё в Иф, Франция

квартиры
8
8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$350,294
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Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$346,175
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Квартира 2 спальни в Иф, Франция
Квартира 2 спальни
Иф, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$222,453
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Квартира 2 спальни в Иф, Франция
Квартира 2 спальни
Иф, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$266,394
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Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$347,548
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Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$325,577
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Квартира 2 спальни в Иф, Франция
Квартира 2 спальни
Иф, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$245,796
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Квартира 1 спальня в Иф, Франция
Квартира 1 спальня
Иф, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$184,691
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