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Жильё в Дурдан, Франция

квартиры
41
41 объект найдено
Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$340,774
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$491,478
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$490,334
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$490,220
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$314,226
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 76 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$529,813
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Квартира 4 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 4 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$609,113
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$455,433
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$479,349
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$377,620
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$411,720
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$439,184
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$331,734
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Квартира 4 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 4 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$603,391
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$212,039
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$336,196
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$498,573
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$474,314
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$492,623
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$340,774
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Квартира 4 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 4 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 4
Площадь 73 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$546,405
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$365,262
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Квартира 3 спальни в Дурдан, Франция
Квартира 3 спальни
Дурдан, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$530,156
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$366,406
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$384,257
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$297,519
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$384,257
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$358,854
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$378,307
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Квартира 1 спальня в Дурдан, Франция
Квартира 1 спальня
Дурдан, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
На полпути между Парижем и Шартром Дурдан представляет собой буколическую встречу трех приро…
$351,988
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