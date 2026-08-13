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Жилье в Дордони, Франция

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1 объект найдено
Вилла в Trelissac, Франция
Вилла
Trelissac, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Дордонь: 880 исторических памятников, 15 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, наибольшее кол…
$259,106
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Параметры недвижимости в Дордони, Франция

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