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Жильё в Chatellerault, Франция

1 объект найдено
Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Параметры недвижимости в Chatellerault, Франция

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