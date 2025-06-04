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Жильё в Кашан, Франция

квартиры
19
19 объектов найдено
Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 5
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$130,336
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 6
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$98,181
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$139,491
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$122,440
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$110,196
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 4
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$159,745
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 3
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$130,794
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$134,341
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 6
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$111,341
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 3
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$133,197
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 5
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$124,157
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$115,804
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$138,575
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 5
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$132,968
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 3
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$114,430
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$133,769
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$134,341
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$113,744
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 4
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$134,112
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