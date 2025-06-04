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Квартиры в Dole, Франция

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26 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$362,264
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$333,175
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$278,546
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Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$456,325
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$290,676
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$305,289
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$379,417
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$273,683
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Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$418,003
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$284,886
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$323,117
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$327,660
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$308,630
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$338,416
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$285,847
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$270,868
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$315,050
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$367,447
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Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$406,377
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Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$416,618
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Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$425,429
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$294,052
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$323,117
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$281,865
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Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$448,659
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Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$293,148
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Параметры недвижимости в Dole, Франция

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