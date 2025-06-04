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Квартиры-студии в Буше-дю-Роне, Франция

Marseille
24
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26 объектов найдено
Студия 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Студия 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$111,341
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$92,574
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 6
| Студия
$97,838
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 2
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$134,799
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$103,903
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 4
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$94,634
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Студия
$106,878
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$86,395
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$92,460
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 5
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$134,456
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 6
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$92,002
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$93,718
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 2
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$132,167
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$96,465
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$93,718
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$132,167
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$92,345
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 8
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$110,425
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$124,271
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 4
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$125,873
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 8
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$127,819
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$111,455
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 4
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$141,779
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 2
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$104,818
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$88,111
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Студия 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Студия 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Студия
$112,142
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Параметры недвижимости в Буше-дю-Роне, Франция

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