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Жильё в Bayeux, Франция

квартиры
73
73 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$359,358
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$347,532
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
| Апартаменты
$384,629
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$234,886
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Квартира 3 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 3 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$429,841
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
| Апартаменты
$307,885
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$295,808
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$354,065
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
| Апартаменты
$393,712
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$367,327
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$351,903
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$348,522
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$366,165
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$347,031
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$281,021
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$431,879
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$350,764
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$367,327
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$345,722
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
| Апартаменты
$297,777
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$379,233
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$282,683
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$318,107
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$350,423
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
| Апартаменты
$360,258
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$396,433
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$358,528
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$257,447
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$357,810
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$303,662
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Параметры недвижимости в Bayeux, Франция

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