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Квартиры возле озера в Argenteuil, Франция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Cormeilles-en-Parisis, Франция
Квартира 3 комнаты
Cormeilles-en-Parisis, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира на берегу Сены рядом с Парижем 📍 Cormeilles-en-Parisis (95240) 🏡 L’E…
$399,561
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Параметры недвижимости в Argenteuil, Франция

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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