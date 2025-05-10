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Квартиры с бассейном в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
134
Эспоо
33
Helsinki sub region
249
Вантаа
50
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/5
Отремонтируйте свой дом сверху. Из апартаментов с седьмого этажа на запад и восток открывают…
$217,749
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$312,741
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
Этот трапециевидный треугольник расположен в доме с террасой, который считается скульптурным…
$189,689
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,763
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Уусимаа

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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