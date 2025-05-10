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Квартиры с видом на море в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
134
Эспоо
33
Helsinki sub region
249
Вантаа
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 8/14
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,34 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 6/6
Яркий треугольник на верхнем этаже в Руохолахти. Из квартиры открывается вид на море, и расп…
$446,722
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$756,265
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$661,204
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Уусимаа

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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