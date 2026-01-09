Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Уусимаа
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
108
Эспоо
28
Helsinki sub region
215
Вантаа
38
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
$137,771
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
