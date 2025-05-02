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Квартиры с террасой в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Турку
25
Turku sub region
36
Каарина
4
Наантали
3
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/8
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$242,568
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$181,362
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Площадь таунхауса в отличном месте в Терасраутеле! Это дом, планировка которого работает. На…
$285,441
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Каарина, Финляндия
Квартира 5 комнат
Каарина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
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$334,894
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Empo, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Empo, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$165,268
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Turku sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$230,158
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$315,859
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$192,194
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Наантали, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Наантали, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$297,851
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Варсинайсе-Суоми

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

с видом на море
Недорогая
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