  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Варсинайс-Суоми
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Турку
9
Turku sub region
14
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Turku sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$173,707
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
