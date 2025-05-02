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Квартиры с видом на море в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Турку
25
Turku sub region
36
Каарина
4
Наантали
3
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$242,568
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Наантали, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Наантали, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$297,851
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Варсинайсе-Суоми

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

с террасой
Недорогая
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