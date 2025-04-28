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Квартиры с бассейном в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
29
Kemi Tornio sub region
49
Rovaniemi sub region
29
Торнио
25
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$68,171
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$107,723
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$38,744
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Лапландии

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