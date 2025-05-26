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Квартиры возле озера в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
31
Kemi Tornio sub region
58
Rovaniemi sub region
31
Торнио
31
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,155
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$104,851
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Лапландии

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