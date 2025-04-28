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Квартиры с видом на море в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
29
Kemi Tornio sub region
49
Rovaniemi sub region
29
Торнио
25
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$133,455
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Международное агентство недвижимости Habita
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