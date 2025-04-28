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Квартиры с террасой в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
29
Kemi Tornio sub region
49
Rovaniemi sub region
29
Торнио
25
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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Кеми, Финляндия
Квартира 1 комната
Кеми, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
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$21,608
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Новый дом на лето!Идеально расположенный дом для семьи с детьми или для тех, кому нужно мест…
$143,159
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/2
В хорошем состоянии, в 2021-2022 годах полностью отремонтированная трехкомнатная квартира. П…
$22,610
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
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$142,580
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$118,579
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,991
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$551,049
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$313,340
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Лапландии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с видом на море
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Недорогая
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