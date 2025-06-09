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Квартиры-студии возле озера в Красном Море, Египет

Хургада
23
Al Hadaba
14
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Красное Море, Египет
Квартира 3 спальни
Красное Море, Египет
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$283,571
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
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$31,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивная продажа: студия в современном комплексе. Предлагается на продажу новая студи…
$22,500
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
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Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
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Площадь 64 м²
Этаж 4
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$43,190
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
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Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
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Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407,498
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
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Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
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La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
$61,261
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
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Квартира c 1 nас с берегомОб этом сообщает The Guardian.Новая ЗеландияПервая береговая линия…
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
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Этаж 4/5
Студия с балконом в новом доме с бассейном и оборудованной крышей с видом на море. Новая …
$31,466
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
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Число комнат 2
Количество спален 1
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Квартира с 1 спальней, балконом с видом на тихую улицу, гостиной с окном и кухней открытого …
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Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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