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Квартиры-студии возле озера в Хургаде, Египет

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6 объектов найдено
Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
О Cala Sahl Hasheesh: Cala Sahl Hasheesh — это роскошный жилой и курортный комплекс, распол…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошная жизнь у моря в Хургаде Bella Bay Beach Resort & …
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/6
О Storia: Storia del Mare Resort — это потрясающее сочетание современной элегантности, роск…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошная Жизнь у Моря в Хургаде Bella Bay Beach Resort & …
Цена по запросу
Оставить заявку
Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошное побережье в Хургаде Bella Bay Beach Resort & Spa…
Цена по запросу
Оставить заявку
Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошное побережье в Хургаде Bella Bay Beach Resort & Spa…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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