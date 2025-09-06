Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Египет
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в Египте

Хургада
7
Красное Море
17
Матрух
4
Эль-Аламейн
4
2 объекта найдено
Вилла 21 комната в Красное Море, Египет
Вилла 21 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 21
Площадь 1 379 м²
Количество этажей 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Приватная Бутик Вилла с 21 мастер-студией в к…
$1,75 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 5 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Количество этажей 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA SAHL HASHEESH Просторная Вилла площадью 251 кв.м. с личным садо…
$405,190
Оставить заявку
