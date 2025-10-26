Показать объекты на карте Показать объекты списком
Шале в Эль-Аламейне, Египет

1 объект найдено
Шале 3 комнаты в Эль-Аламейн, Египет
Шале 3 комнаты
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
Параметры недвижимости в Эль-Аламейне, Египет

Недорогая
Элитная
