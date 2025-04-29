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Жильё в Villa Isabela, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в La Caya, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
La Caya, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать и жить в одном из самых перспективных…
$70,800
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Параметры недвижимости в Villa Isabela, Доминиканская Республика

с бассейном
Недорогая
Элитная
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